Глава Узбекистана приедет в Азербайджан

Шавкат Мирзиеев прибудет в Азербайджан с рабочим визитом. Он примет участие в саммите СПЕКА, который проходит в Баку. Визит запланирован на 23-24 ноября.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев совершит визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба руководителя государства.

Глава республики примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), который открылся 21 ноября в Баку.

Приезд президента страны запланирован на 23-24 ноября.

Стоит отметить, что программа ООН учреждена в марте 1998 года. В нее входят Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан.

Азербайджан является председателем СПЕКА в этом году.