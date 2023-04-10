Глава ОБСЕ Османи едет на Южный Кавказ

Опубликовано: 12:00, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджан, Армению и Грузию на этой неделе прибудет председатель ОБСЕ. Главной темой предстоящих встреч станет стабильность и безопасность на Южном Кавказе.

С 10 по 13 апреля рабочий региональный визит в страны Южного Кавказа совершит председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буджар Османи.

В Тбилиси, Баку и Ереване состоятся диалоги Османи с министрами, депутатами, представителями гражданского общества каждой из стран.

Региональная поездка призвана укрепить сотрудничество ОБСЕ с каждой из трех республик, следует из опубликованного заявления организации. В ходе встреч запланированы переговоры по решению текущих вызовов региональной безопасности, а также вопросов содействия ОБСЕ миру и стабильности на Южном Кавказе при помощи диалога.

В начале 2023 года председатель ОБСЕ в ходе телефонных бесед с главами МИД Азербайджана и Армении информировал о намерении принять участие в снижении напряженности в регионе, а также делился планами по визитам в Баку и Ереван.