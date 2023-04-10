Глава ОБСЕ Османи едет на Южный Кавказ

С 10 по 13 апреля рабочий региональный визит в страны Южного Кавказа совершит председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буджар Османи.
В Тбилиси, Баку и Ереване состоятся диалоги Османи с министрами, депутатами, представителями гражданского общества каждой из стран.
Региональная поездка призвана укрепить сотрудничество ОБСЕ с каждой из трех республик, следует из опубликованного заявления организации. В ходе встреч запланированы переговоры по решению текущих вызовов региональной безопасности, а также вопросов содействия ОБСЕ миру и стабильности на Южном Кавказе при помощи диалога.
В начале 2023 года председатель ОБСЕ в ходе телефонных бесед с главами МИД Азербайджана и Армении информировал о намерении принять участие в снижении напряженности в регионе, а также делился планами по визитам в Баку и Ереван.