Глава Казахстана прилетит в Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовит рабочий визит в Азербайджан – в Баку он примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 ноября прилетит в Азербайджан с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ожидается, что Токаев примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), который пройдет в столице Азербайджана, передает Trend.

В канун своего визита в Азербайджан 23 ноября казахстанский лидер вылетит в Минск, где он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сессия пройдет под председательством президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией, подписанной президентами стран Центральной Азии, исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН и Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана как специальная программа ООН для оказания содействия этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии.

Сейчас в число стран-участников СПЕКА входят Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, для которых СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества. В нынешнем году в Программе председательствует Азербайджан, Дни СПЕКА в Баку проходят с 20 по 24 ноября 2023 года.