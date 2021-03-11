Французский курорт опроверг сообщения о сносе памятника Натаван

Памятник Натаван в городе Эвиан-ле-Бен во Франции не планируется сносить. Скульптуру укрыли для того, чтобы защитить от вандалов. Ранее памятник пострадал, неизвестные отбили статуе нос.

Памятник азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен сносить не планируется, заверили власти курорта на Женевском озере, пишет Азертадж.

«Как известно, в отношении памятника Натаван был совершен акт вандализма, его облили красной краской и сломали статуе нос. Сотрудники службы нашего города, отвечающие за эту территорию, чтобы защитить памятник, накрыли его защитным покрытием. У нас нет и никогда не было намерения убрать памятник, избавиться от него. Эта тема никогда не была предметом обсуждения»

– замглавы города Кристель Оклер

Напомним, памятник был открыт во Франции в 2017 году, в декабре прошлого года он подвергся вандализму, виновные пока не установлены.