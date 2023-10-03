Фиктивный техосмотр станет "золотым" для его казахстанских операторов

Опубликовано: 16:19, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После нововведений в отношении тех, кто проходит техосмотр своего автомобиля "для галочки", число таких любителей в стране явно поубавится, а штрафы для операторов станут и вовсе неподъемными.

Минтранспорта Казахстана выступило с предложением в разы поднять штрафы в отношении тех операторов, которые проводят техосмотр личных автомобилей граждан формально или не проводят вовсе – и это будут не символические проценты а рост в 15 раз, сообщил на заседании правительства и.о. министра транспорта Талгат Ластаев.

"Будут введены штрафы в отношении владельцев транспортных средств за прохождение фиктивного техосмотра и оператора ЕИС "Техосмотр" в лице АО "НИТ" за нарушение Правил организации и проведения техосмотра. Размер штрафа составит 5 и 150 МРП соответственно"

- Талгат Ластаев

Законодательный механизм нововведений уже разработан – в случае его одобрения властями каждый "неосмотренный" автомобиль операторам обойдется в 517 500 тенге, или $1090, передает Sputnik Казахстан.

Естественно, все фиктивные техосмотры в базе данных операторов будут аннулированы, что создаст дополнительные проблемы хозяевам транспортных средств.

Заметим, что с начала года в стране приостановлена деятельность 350 недобросовестных операторов технического осмотра, на них оформлен 131 административный материал с наложением штрафов.