Вестник Кавказа

Фейк об обязательной для школ песне "Я русский" опровергли в Дагестане

Фейк об обязательной для школ песне "Я русский" опровергли в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана оперативно и решительно опровергли фейковую новость о песне Шамана. Неизвестные распространили слух, что ее будут включать ежедневно во всех школах СКФО.

Песню артиста Шамана "Я русский" не будут ставить школьникам регионов Северного Кавказа, заверили в Центре управления регионом – ЦУР – Дагестана.

Соответствующая новость широко разошлась в соцсетях, ее пересылали друг другу и пользователи мессенджеров.

"Авторы рассылки утверждают, что с 23 февраля школьники шести регионов, в том числе и Дагестана, будут начинать свой учебный день с прослушивания песни артиста Шамана "Я русский""

– ЦУР

В ведомстве подчеркнули, что это ложь. В то же время, фейк распространился широко, он всплывает в разных регионах округа.
Управление направило запрос в Минобрнауки РД. В министерстве опровергли вброс и указали, что песня, о которой идет речь, не включалась ни в какие программы.

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