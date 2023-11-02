Ереван: есть предложение из Москвы по встрече глав МИД Армении и Азербайджана

В посольстве Армении в РФ сообщили, что Ереван рассматривает предложение Москвы о встрече глав МИД Армении и Азербайджана. Ранее в Кремле и МИД РФ говорили о переговорах с Баку и Ереваном.

Армянский посол в Москве Вагаршак Арутюнян заявил, что предложение России по встрече министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении в Москве рассматривается Ереваном.

Он отметил, что сегодня у Еревана есть множество предложений, включая из Москвы, однако Армения в данный момент ни с кем не имеет договоренностей из-за проблем с рабочим графиком.

Посол сообщил, что Ереван не отказывается ни от каких предложений по переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Ранее в Кремле и МИД России говорили о продолжении переговоров с обеими сторонами. Помимо этого, на Смоленской площади неоднократно отмечали готовность Москвы организовать встречу министров трех государств.