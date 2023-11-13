Электронные медкнижки появились в ингушском здравоохранении

Цифровизация в Ингушетии продолжается – теперь медицинские учреждения пользуются вместе традиционных бумажных электронными медкнижками.
Оказывать медицинскую помощь жителям Ингушетии теперь будет проще – в республике активно внедряется такое новшество, как электронные медкнижки, рассказал глава республики.
"Нововведение позволит серьезно упростить процесс ведения медицинской документации, повысить качество медицинской помощи, избегать ошибок при заполнении бумажных форм, ускорит процесс передачи информации между медицинскими учреждениями и многое другое"
На конец 2023 года в работе новой системы участвовали десять медучреждений, рассказали в кабмине РИ.
По словам глава региона, электронные медкнижки помогают тратить меньше времени на работу с документами, тщательнее контролировать качество медпомощи и получать максимально точные данные о здоровье жителей Ингушетии.
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