Вестник Кавказа

Два донских порта на Азове прекратили движение судов из-за морозов

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Холодный воздушный фронт, захвативший донской регион, вынудил руководство ввести ограничения на выход морских судов в двух портах Азовского моря.

Капитаны двух портов Ростовской области ввели ограничения на движение судов из-за морозов, сообщает сайт администрации морских портов Азовского моря.

"Запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением случаев аварийного характера"

- распоряжение администрации морских портов Азовского моря

Такие документы подписали капитан морского порта "Азов" Владимир Брагин и капитан морского порта "Таганрог" Василий Яранцев, они начнут действовать уже сегодня, передает "АиФ-Ростов".

Запрет введен в связи с прогнозом ледовой обстановки Гидрометцентра России, в котором говорится об ожидаемом похолодании, и призван обеспечить безопасность плавания и стоянки судов, а также сохранение жизни и здоровья людей.

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