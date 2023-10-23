Два донских порта на Азове прекратили движение судов из-за морозов

Капитаны двух портов Ростовской области ввели ограничения на движение судов из-за морозов, сообщает сайт администрации морских портов Азовского моря.
"Запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением случаев аварийного характера"
- распоряжение администрации морских портов Азовского моря
Такие документы подписали капитан морского порта "Азов" Владимир Брагин и капитан морского порта "Таганрог" Василий Яранцев, они начнут действовать уже сегодня, передает "АиФ-Ростов".
Запрет введен в связи с прогнозом ледовой обстановки Гидрометцентра России, в котором говорится об ожидаемом похолодании, и призван обеспечить безопасность плавания и стоянки судов, а также сохранение жизни и здоровья людей.