ДТП на Ставрополье обернулось гибелью двух человек

Иномарка и грузовик столкнулись на трассе "Кавказ" на Ставрополье. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Погибли двое человек.
Автоавария с участием двух автомобилей произошла на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, пишет пресс-служба Госавтоинспекции.
Инцидент случился этой ночью. Водитель "Мерседеса" столкнулся с грузовиком "Рено" с полуприцепом. От удара легковой автомобиль наехал на разделительное троссовое ограждения.
Отмечается, что в результате погибли двое человек – водитель "Мерседеса" и его пассажир. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.