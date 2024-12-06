Вестник Кавказа

ДТП на Ставрополье обернулось гибелью двух человек

ДТП на Ставрополье обернулось гибелью двух человек
© Фото: пресс-служба Госавтоинспекции СК
Иномарка и грузовик столкнулись на трассе "Кавказ" на Ставрополье. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Погибли двое человек.

Автоавария с участием двух автомобилей произошла на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, пишет пресс-служба Госавтоинспекции.

Инцидент случился этой ночью. Водитель "Мерседеса" столкнулся с грузовиком "Рено" с полуприцепом. От удара легковой автомобиль наехал на разделительное троссовое ограждения.

Отмечается, что в результате погибли двое человек – водитель "Мерседеса" и его пассажир. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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