Дом Москвы провел в Сухуме викторину ко Дню Победы

Опубликовано: 18:53, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Московский культурно-деловой центр Дом Москвы в Сухуме

Дом Москвы в столице Абхазии сегодня провел историческую викторину ко Дню Победы, в которой свои знания истории Великой Отечественной войны школьники шести районов республики.

"Этих дней не смолкнет слава" – так называлась историческая викторина, посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая прошла в Доме Москвы в Сухуме, сообщает пресс-служба московского культурно-делового центра.

Восемь команд школьников из Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Ткуарчалского и Галского районов, а также из Сухума, показали свои знания по истории Великой Отечественной войны, рассказала начальник сектора по проведению мероприятий Филиала ГАУ "Московский Дом соотечественника" – "Дом Москвы в Сухум" Мария Соя.

В жюри викторины вошли известные историки из Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И.Гулия, которые по достоинству оценили глубокие знания по истории Великой Отечественной войны у детей. А вопросы были непростыми: детям нужно было рассказать о причинах войны и ее последствиях.

Первое место в викторине заняла команда Сухума, второе – Гудауты, третье – Ткуарчала, все победители получили грамоты и призы.