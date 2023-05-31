До конца года в ДРБ в Ингушетии заработает инфекционное отделение

Ингушские строители форсируют возведение четырехэтажного корпуса инфекционного отделения детской республиканской больницы (ДРБ) в Назрани с тем, чтобы сдать его до конца года, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
"Здание инфекционного отделения на 60 коек в этом году откроют на территории республиканской детской клинической больницы в Назрани", - цитирует собеседника "Интерфакс".
Строительство отделения обойдется в 480 млн рублей. В корпусе площадью почти в 4055 кв м уже закончены земляные, гидроизоляционные и монолитные работы, установлены оконные блоки, проведен монтаж кровли. В скором времени он будет оснащен операционной, кабинетами лучевой и функциональной диагностики.
Ускорить темпы работ и в кратчайшие сроки завершить закупку медоборудования потребовал премьер республики Владимир Сластенин, проинспектировавший строительство.