До конца года в ДРБ в Ингушетии заработает инфекционное отделение

Опубликовано: 12:38, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже до конца текущего 2023 года в детской республиканской больнице в ингушской Назрани заработает четырехэтажный корпус инфекционного отделения, оснащенный по последнему слову медицинской техники.

Ингушские строители форсируют возведение четырехэтажного корпуса инфекционного отделения детской республиканской больницы (ДРБ) в Назрани с тем, чтобы сдать его до конца года, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Здание инфекционного отделения на 60 коек в этом году откроют на территории республиканской детской клинической больницы в Назрани", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Строительство отделения обойдется в 480 млн рублей. В корпусе площадью почти в 4055 кв м уже закончены земляные, гидроизоляционные и монолитные работы, установлены оконные блоки, проведен монтаж кровли. В скором времени он будет оснащен операционной, кабинетами лучевой и функциональной диагностики.

Ускорить темпы работ и в кратчайшие сроки завершить закупку медоборудования потребовал премьер республики Владимир Сластенин, проинспектировавший строительство.