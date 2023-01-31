Ди Каприо поздравил Казахстан с сохранением сайгаков

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо обратил внимание на успехи Казахстана в вопросе сохранения исчезающего вида антилопы - сайгака. Он поздравил правительство страны и высоко оценил борьбу с браконьерами.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в соцсети опубликовал пост, посвященный сайгакам в Казахстане и успехам правительства республики, связанным с сохранением популяции сайгаков.

Успех в сохранении, этими словам начал публикацию актер. Он пояснил, что благодаря усилиям Казахстана, антилопа сайгак переклассифицирована из категории "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии близком к угрожаемому" в международном Красном списке.

Популяция исчезающего вида приблизилась к 2 млн, хотя ранее составляла менее 50 тыс особей.

"Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило большие средства в антибраконьерские инициативы, мощные правоохранительные органы и создание новых охраняемых территорий.

Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в области охраны природы, основанного на совместных усилиях"

– Ди Каприо

В казахстанском министерстве экологии добавили, что сегодня популяция сайгака значительно превышает максимальную численность времен СССР, тогда на территории Казахстана обитали 1,2 млн сайгаков, сегодня- свыше 1,91 млн.