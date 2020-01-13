Дело Михаила Абызова: суд огласил приговор

Суд принял по уголовному делу против экс-министра Михаила Абызова. Он приговорен к большому сроку и крупному штрафу.

В Москве вынесен приговор Михаилу Абызову, бывшему министру открытого правительства, задержанному в 2019 году.

Суд признал экс-чиновника виновным во вменяемых ему преступлениях, пишет ТАСС.

Таким образом, наказание Абызову назначено по статьям о создании преступного сообщества и о нелегальном предпринимательстве. Кроме того, бывший министр уличен в отмывании денег.

"Путем частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере 80 млн рублей"

– приговор

В то же время, защита, причем не только Абызова, но и остальных фигурантов, может обжаловать приговор. Пока неизвестно, пойдут ли адвокаты на этот шаг.

Отметим, что Михаил Абызов может обратиться с просьбой об условно-досрочном освобождении уже в 2024 году.