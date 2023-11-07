Дагестан стремится к лидерству по числу интернет-провайдеров

Москва заняла первое, а Дагестан – второе место по числу интернет-провайдеров. В исследовании подчеркнуто, что это, в том числе, связано с ростом вклада республики в экономику РФ.

Москва и Дагестан вышли в Лидеры по числу интернет-провайдеров. Об этом говорится в исследовании. За лидерами следует Кубань и Красноярский край.

«Первое место, как и ожидалось, заняла Москва, там в 2024 году действуют 52 компании, предоставляющие доступ в интернет. В Дагестане численность интернет-провайдеров составляет 31, а в Московской области – 27»

– исследование компании «Контур.Фокуса»

В исследовании подчеркнута роль Дагестана в процессе взаимодействия в Каспийской пятерки, коридора Север-Юг, а также ключевой роли, которая играет Дагестан в рамках развития российской внешней экономики. Разумеется, такой масштаб невозможен без должного развития коммуникаций.