Дагестан открылся москвичам в парке «Фили»

В парке «Фили» в Москве заработала фотовыставка «Путешествие по Дагестану». Здесь собраны фото, рассказывающие о знаковых достопримечательностях региона. Это экраноплан «Лунь», фонтан в Дербенте, Карадахская теснина и другие. Выставка будет работать до конца октября.

Экспозиция выставки, открывшейся в московском арке «Фили», расскажет посетителям о богатом культурном наследии и живописных природных ландшафтах этой северокавказской республики.

«Чем известен Дагестан? В первую очередь горами Кавказа и пляжами Каспийского моря. Но не только! Посетители новой выставки познакомятся также с красочными природными пейзажами, каньонами, барханами, лиановыми лесами, высокогорными селами, старинными крепостями и многими другими красотами»

– пресс-служба парка

Одной из самых ярких достопримечательностей, представленных на выставке, является экраноплан «Лунь». Этот уникальный аппарат проектировался советскими инженерами и демонстрирует инженерные достижения своего времени.

Следующей важной локацией, которая попала в объектив, стал фонтан в Дербенте. Этот город – один из старейших в России. Фонтан отличается уникальным дизайном и является любимым местом отдыха для местных жителей и туристов.

Карадахская теснина, еще одна знаковая достопримечательность, образует узкое ущелье, окруженное высокими скалами. Этот природный феномен поражает своей величественностью и является популярным местом для фотографий и прогулок. Салтинский подземный водопад — еще одно чудо Дагестана, запечатленное на выставке.

Не менее значимым является мемориал «Ахульго». Это памятник, который олицетворяет мужество и стойкость дагестанского народа. Он стал важной частью культурной идентичности региона и был вдохновением для множества художников и фотографов.