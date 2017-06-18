Человек-паук едва не покорил трубы теплотрассы в Семее – помешала полиция

Удивительную картину могли наблюдать жители Семея недавно: человек-паук в полном облачении карабкался по трубам теплосетей прямо на улице казахстанского города. Однако совершать подвиги супергерою помешал полицейский.
Практически настоящий человек-паук карабкался по трубам теплоснабжения в Семее (столица Абайской области). Экстремал попал на видео, которое опубликовала полиция Казахстана.
В силовом ведомстве уточнили, что приключения супергероя прервал участковый, который в этот момент оказался неподалеку.
Полицейский попросил человека-паука прекратить покорение железных конструкций, поскольку беспокоился, что любитель острых ощущений упадет и получит травму.
"Когда полицейскому Дастану Жакпанову стало известно, что юноше всего 16 лет, то он отвез его домой и в присутствии мамы провел с ним профилактическую беседу, акцентируя внимание на то, что подобные игры очень опасны"
– полиция Казахстана