Чечня и Иран создадут единую авиакомпанию

Единый авиаперевозчик может появиться у Чечни и Ирана. Это позволит осуществлять регулярное авиасообщение.

Власти Чеченской Республики и ИРИ намерены реализовать планы по созданию совместного авиаперевозчика, чтобы создать регулярное сообщение между ними. Такое заявление сделал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев

"С гендиректором иранской Mahan Air Арабнеджадом Хануки Хамидом Хоссейном наметили шаги для развития воздушного сообщения между Чечней и Ираном. В ближайшее время начнутся работы по определению механизмов реализации проекта"

- Муслим Хучиев

Он отметил, что создание совместной авиакомпании поможет снизить цены на перелеты, а также будет развивать авиационную сферу РФ и ИРИ.

Кроме этого, Хуциев рассказал, что власти региона активно расширяют список международных маршрутов.

Также проводится реконструкция аэропорта Грозного. После завершения работ авиагавань сможет принимать все виды самолетов и увеличит пропускную способность до 1,5 млн человек в год.