Бурением четырех скважин в Турции займется дочерняя компания SOCAR

"Дочка" SOCAR пробурит 4 скважины в Турции. Все они располагаются в юго-восточной части республики.
Турецкая компания SOCAR AQS Turkiye, которая является "дочкой" буровой компании SOCAR AQS, пробурит 4 нефтяные скважины в юго-восточной части Турции. Об этом сказано в сообщении SOCAR AQS.
Соответствующий контракт попдсиали SOCAR AQS Turkiye и турецкая госнефтекомпания TPAO.
"Это соглашение является важным достижением для обеих компаний и представляет собой стратегическое партнерство в энергетическом секторе"
– SOCAR AQS