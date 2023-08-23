Бурением четырех скважин в Турции займется дочерняя компания SOCAR

Опубликовано: 17:08, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Дочка" SOCAR пробурит 4 скважины в Турции. Все они располагаются в юго-восточной части республики.

Турецкая компания SOCAR AQS Turkiye, которая является "дочкой" буровой компании SOCAR AQS, пробурит 4 нефтяные скважины в юго-восточной части Турции. Об этом сказано в сообщении SOCAR AQS.

Соответствующий контракт попдсиали SOCAR AQS Turkiye и турецкая госнефтекомпания TPAO.

"Это соглашение является важным достижением для обеих компаний и представляет собой стратегическое партнерство в энергетическом секторе"

– SOCAR AQS