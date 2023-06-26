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Британия вернула Ирану похищенный барельеф

Экспонат выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уникальный барельеф III века, похищенный из Ирана был возвращен в посольство ИРИ в Лондоне.  

Великобритания вернула Ирану барельеф III века, который был незаконно ввезен из страны в 2016 году, завил поверенный в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матин.

Далее он отметил, что посольство Ирана в Лондоне приняло древний барельеф, относящийся к периоду Сасанидской империи (224-651 гг. н.э.).

«Статуя сасанидского воина, которая была контрабандой ввезена в Великобританию, была временно выставлена в Британском музее на три месяца после того, как было доказано право собственности Ирана. Сегодня драгоценное древнее произведение было официально доставлено в посольство Исламской Республики Иран в Лондоне»

– Мехди Хоссейни Матин

Далее дипломат отметил, что в ближайшее время барельеф будет отправлен в Иран.

Ранее барельеф был изъят британской пограничной полицией в январе 2016 года в аэропорту Станстед под Лондоном. Затем оно отправилось на черный рынок Великобритании, где было перехвачено сотрудниками пограничной полиции.

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