Британия вернула Ирану похищенный барельеф

Великобритания вернула Ирану барельеф III века, который был незаконно ввезен из страны в 2016 году, завил поверенный в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матин.
Далее он отметил, что посольство Ирана в Лондоне приняло древний барельеф, относящийся к периоду Сасанидской империи (224-651 гг. н.э.).
«Статуя сасанидского воина, которая была контрабандой ввезена в Великобританию, была временно выставлена в Британском музее на три месяца после того, как было доказано право собственности Ирана. Сегодня драгоценное древнее произведение было официально доставлено в посольство Исламской Республики Иран в Лондоне»
– Мехди Хоссейни Матин
Далее дипломат отметил, что в ближайшее время барельеф будет отправлен в Иран.
Ранее барельеф был изъят британской пограничной полицией в январе 2016 года в аэропорту Станстед под Лондоном. Затем оно отправилось на черный рынок Великобритании, где было перехвачено сотрудниками пограничной полиции.