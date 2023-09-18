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БПЛА упал на севере Ирана

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Беспилотный летательный аппарат, предположительно самодельный, упал в городе Горган, который находится на севере Ирана.

Северную провинцию Ирана Голестан потрясло падение беспилотного летательного аппарата.

По данным правоохранителям местные жители сообщили о том, что слышали звуки, схожие со звуком сильного взрыва.

Информагентство Tasnim опубликовало фотографии, запечатлевшие место падения БПЛА. На кадрах видно, что взрывной волной у близлежащих стекол зданий выбило стекла. Полицейские заявляют о том, что ситуация находится у них на контроле. По факту ведется следствие.

По данным израильских СМИ, в результате падения БПЛА пострадали двое местных жителей.

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