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Боксер Мухаммед Абдуллаев вышел в финал III Европейских игр

Боксер Мухаммед Абдуллаев вышел в финал III Европейских игр
Представитель Азербайджана сразится за "золото" III Евроигр в Польше. Боксер Мухаммед Абдуллаев выиграл полуфинальный бой. Еще один азербайджанский спортсмен взял бронзовую медаль.

Азербайджанские боксеры продолжают выступление на III Европейских играх, которые проходят в Польше.

Мухаммед Абдуллаев (категория +92 кг) в полуфинальном поединке взял верх над германским спортсменом Нельви Рам Тиафаком, победив со счетом 4:1.

По итогам боя он вышел в финал III Евроигр, гарантировав себе минимум серебряную медаль. Боксер также завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже.

Еще один азербайджанский спортсмен, Мурад Аллахвердиев (80 кг), в полуфинале уступил хорвату Габриэлю Веочичу. Он заработал бронзовую награду. Аллахвердиев также отправится на Олимпиаду-2024.

Азербайджанский боксер победил армянского на III Европейских играх

Азербайджанский боксер победил армянского на III Европейских играх

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