Бой россиянина станет главным событием вечера ONE Fight Night 18 

Поединок Шамиля Гасанова и бойца из Южной Кореи признан главным на турнире ONE Fight Night 18. Спортсмены сразятся 13 января в столице Таиланда.
Российский боец смешанных единоборств Шамиль Гасанов подерется на турнире ONE Fight Night 18, поединок с его участием станет главным событием вечера.
Как пишет пресс-служба бойцовской организации, соперником выходца из Дагестана станет южнокореец О Хо Таэк. Оба спортсмена разделят бойцовскую клетку 13 января в Бангкоке.
Каждый из бойцов имеют по одной победе и по одному поражению в ONE. Всего Гасанов провел 14 поединков на профессиональном уровне, 13 из них он завершил в свою пользу.
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