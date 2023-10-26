Блогеру Олимжону Хайдарову вынесли приговор за клевету и вымогательство

Громкое уголовное дело окончено в Узбекистане – суд определился с приговором для популярного блогера, которого признали виновным сразу в нескольких преступлениях.

Олимжон Хайдаров, прославившийся благодаря своим блогам в соцсетях, отправится в тюрьму после того, как вымогал крупные суммы за неразглашение информации. Итоги дела подвели в Верховном суде Узбекистана.

Как пишет gazeta.uz, мужчина был задержан летом. Тогда ему предъявили обвинение в том, что он вымогал деньги у дирекции торгового комплекса в Коканде.

В частности, мужчина настаивал на том, чтобы ему выплатили $10 тыс. Со своей стороны он обещал воздержаться от негативных публикаций, которые он планировал посвятить ходу реконструкции комплекса.

"Ферганский районный суд по уголовным делам признал Олимжона Хайдарова 1989 года рождения, блогера, директора компаний Turon Mujdasi и Turon Valley Media, виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима"

– Верховный суд РУз

Такой срок мужчина получил за клевету и крупное вымогательство. Его также уличили в оскорблении.

Кроме того, все страницы блогера во всех соцсетях будут заблокированы.