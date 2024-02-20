Вестник Кавказа

Берегоукрепительные сооружения обновят на водоемах в Северной Осетии

Берегоукрепительные сооружения обновят на водоемах в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты продолжают ремонт берегоукрепительных сооружений в Северной Осетии. В нынешнем году планируется завершить работы на озере Бекан и реке Терек.

В Северной Осетии в течение 2024 года завершится капитальный ремонт ряда берегоукрепительных сооружений. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"В этом году укрепим подпорную дамбу озера Бекан. Работы по капитальному ремонту подпорной дамбы и шлюзорегулятора на площадке стартуют уже в апреле"

– Сергей Меняйло

Он обратил внимание на то, что необходимость ремонта возникла после прорыва дамбы, случившегося два года назад.

Кроме того, руководитель региона сообщил, что в нынешнем году будут завершены работы на реке Терек.

"В этом году также планируем завершить капремонт берегоукрепительных сооружений на реке Терек, чтобы защитить Беслан от паводков"

– глава Северной Осетии

Он отметил, что в этом году специалисты также продолжат расчищать русла рек Урдсон и Фиагдон, которые располагаются возле селений Карман-Синдзикау и Нарт.

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