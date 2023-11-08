Баку встретит Новый год фейерверком

Двойной праздник – День солидарности азербайджанцев всего мира и наступающий Новый год – в столице Азербайджана отметят праздничным фейерверком, который пройдет на Приморском бульваре.

В Баку 31 декабря ровно в полночь состоится праздничный фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Фейерверк озарит столицу Азербайджана ровно в 0:00 часов в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года, сообщает Trend.

На территории Приморского национального бульвара, окаймляющего город со стороны Каспийского моря, уже начались подготовительные работы к огненному шоу.

Напомним, в канун Нового года, 31 декабря, азербайджанцы всего мира отмечают День солидарности, который был учрежден в 1991 году в память о воссоединении жителей Нахчыванской АССР с соотечественниками в Иране, которое состоялось 31 декабря 1989 года, когда была разрушена стена на границе между двумя странами.