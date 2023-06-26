Азербайджанские дзюдоисты стали абсолютными чемпионами Европы

Опубликовано: 23:19, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские юниоры стали чемпионами Европы по дзюдо, одолев на соревнованиях в португальском Одивелаше команды Голландии, Германии, Италии и Франции.

Юниорская сборная Азербайджана по дзюдо в одной восьмой финала на чемпионате Европы, проходящем в португальском Одивелаше, одолела команду Нидерландов (4:1). В четвертьфинале наша команда обыграла Германию (4:2), а в полуфинале - Италию (4:2).

В финале азербайджанские спортсмены, проигрывая со счетом 1:3, обыграли Францию (4:3).

Сборную Азербайджана на ЕВРО-2023 представляли Магомед Мусаев, Ханахмед Шарифов (60 кг), Аслан Коцоев, Али Газмамедов (81 кг), Рамазан Ахмедов, Эльдар Алиев (свыше 81 кг), а также Вусала Гаджиева, Айтадж Йолчузаде (48 кг), Фидан Гасымова (63 кг) и Камилла Тохолиева (+63 кг), передает Media.az.

Напомним, что в личном турнире наши дзюдоисты завоевали 9 (6-0-3) наград. Чемпионами Европы стали Магомед Мамишов (50 кг), Мирхалиг Искендеров (55 кг), Вусаля Гаджиева (48 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) и Рамазан Ахмедов (+90 кг), а Ахмед Рустамов (50 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг) и Мехти Джафаров (66 кг) заняли третьи места.

Сборная Азербайджана, завершившая индивидуальные соревнования чемпионата Европы с девятью медалями, заняла первое место в командном зачете, сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.