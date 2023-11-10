Вестник Кавказа

Азербайджан потрясло на 3

Азербайджан потрясло на 3
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи сообщили о том, что в Хачмазском районе Азербайджана произошло землетрясение. Очаг сейсмособытия находился на глубине двух километров.

Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана проинформировал о том, что в Хачмазском районе республики произошло землетрясение магнитудой 3,0.

Сейсмособытие произошло в 20:33 по местному времени. Очаг располагался в 38 км к северо-востоку от Губинской сейсмостанции и залегал на глубине двух километров.

В центре отметили, что подземные толчки не ощущались.

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