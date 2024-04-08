Азербайджан потрясло на 3,2

Землетрясение произошло в Имишлинском районе, магнитуда составила 3,2. Очаг землетрясения располагался на глубине 50 км. Подземные толчки не ощущались.

В Имишлинском районе Азербайджана произошло землетрясение, сообщает Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в 03:53 по местному времени в 18 км к северо-западу от Саатлинской сейсмологической станции.

Очаг землетрясение располагался на глубине 50 км. При этом в Бюро добавили, что подземные толчки не ощущались.