Вестник Кавказа

Азербайджан потрясло на 3,2

Азербайджан потрясло на 3,2
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло в Имишлинском районе, магнитуда составила 3,2. Очаг землетрясения располагался на глубине 50 км. Подземные толчки не ощущались.

В Имишлинском районе Азербайджана произошло землетрясение, сообщает Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в 03:53 по местному времени в 18 км к северо-западу от Саатлинской сейсмологической станции.

Очаг землетрясение располагался на глубине 50 км. При этом в Бюро добавили, что подземные толчки не ощущались.

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