Азербайджан обсуждает с Албанией возможность рейса Баку - Тирана

В скором времени столицы Азербайджана и Албании может соединить прямой рейс. Данный вопрос представители двух стран обсудили в Тиране на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию в экономике и других областях.
Представители Азербайджана и Албании поговорили о возможности прямого авиасообщения между столицами двух стран. Об этом в четверг рассказала заместитель албанского премьер-министра.
По словам Белинды Балуку, этот вопрос поднимался на первом заседании совместной рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству. Оно прошло в албанской столице накануне.
По итогам заседания его участники решили сформировать на базе рабочей группы межправкомиссию.