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Азербайджан обсуждает с Албанией возможность рейса Баку - Тирана

Азербайджан обсуждает с Албанией возможность рейса Баку - Тирана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени столицы Азербайджана и Албании может соединить прямой рейс. Данный вопрос представители двух стран обсудили в Тиране на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию в экономике и других областях.

Представители Азербайджана и Албании поговорили о возможности прямого авиасообщения между столицами двух стран. Об этом в четверг рассказала заместитель албанского премьер-министра.

По словам Белинды Балуку, этот вопрос поднимался на первом заседании совместной рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству. Оно прошло в албанской столице накануне.

По итогам заседания его участники решили сформировать на базе рабочей группы межправкомиссию.

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