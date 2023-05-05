Азербайджан обсуждает с Албанией возможность рейса Баку - Тирана

Опубликовано: 15:58, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени столицы Азербайджана и Албании может соединить прямой рейс. Данный вопрос представители двух стран обсудили в Тиране на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию в экономике и других областях.

Представители Азербайджана и Албании поговорили о возможности прямого авиасообщения между столицами двух стран. Об этом в четверг рассказала заместитель албанского премьер-министра.

По словам Белинды Балуку, этот вопрос поднимался на первом заседании совместной рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству. Оно прошло в албанской столице накануне.

По итогам заседания его участники решили сформировать на базе рабочей группы межправкомиссию.