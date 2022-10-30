AZAL теперь летает в Катар

Азербайджанский авиаперевозчик AZAL открыл новое направление в Катар. Прямые рейсы связали Баку и Доху.

Национальная авиакомпания Азербайджана AZAL объявила о запуске прямых рейсов между столицами АР и Катара. Соответствующее заявление было опубликовано на странице авиаперевозчика.

По данным сайта AZAL первый самолет из Баку в Доху вылетел сегодня в полдень.

Отмечается, что авиаперевозчик будет совершать прямые рейсы дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Билеты на это направление можно приобрести в кассах аэропорта Баку, на сайте или в приложении авиакомпании.