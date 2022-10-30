Вестник Кавказа

AZAL теперь летает в Катар

AZAL теперь летает в Катар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский авиаперевозчик AZAL открыл новое направление в Катар. Прямые рейсы связали Баку и Доху.

Национальная авиакомпания Азербайджана AZAL объявила о запуске прямых рейсов между столицами АР и Катара. Соответствующее заявление было опубликовано на странице авиаперевозчика.

По данным сайта AZAL первый самолет из Баку в Доху вылетел сегодня в полдень.

Отмечается, что авиаперевозчик будет совершать прямые рейсы дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Билеты на это направление можно приобрести в кассах аэропорта Баку, на сайте или в приложении авиакомпании.

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