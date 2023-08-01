Атака на шведских дипломатов: человек ранен в Измире

Опубликовано: 20:30, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нападение на консульство Швеции было совершено сегодня в Измире. В результате есть пострадавший, известная предварительная информация об агрессоре.

Шведское консульство подверглось нападению в Измире (западная провинция Турции).

По данным СМИ, у преступника было гражданство САР. Мотивом для нападения стали сложности, возникшие у мужчины с получением визы.

От действий агрессора пострадала турецкая гражданка – одна из сотрудниц консульства.

Напомним, Швеция в данный момент ожидает ратификации Турцией своей заявки на вступление в НАТО. Процесс откладывается в том числе из-за разрешений, которые шведская полиция дает на акции по сожжению Корана. Аналогичные мероприятия проводятся и в Дании.