Армения упустила победу над Уэльсом в квалификации Евро-2024 

Сборная Армении в рамках отбора на Евро-2024 принимала сегодня на своем поле команду Уэльса. Встреча завершилась результативной ничьей.
В Ереване состоялся матч квалификации чемпионата Европы по футболу в группе D между сборными Армении и Уэльса.
Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте – отличился полузащитник Лукас Селараян. Валлийцы сумели отыграться в компенсированное к первой половине встречи время благодаря автоголу защитника Наира Тикнизяна.
Турнирная таблица
Лидером группы D является сборная Турции, набравшая 16 очков. На 2-м месте находится Уэльс, в активе которого 11 очков. Далее следуют Хорватия (10 очков), Армения (8 очков) и Латвия (3 очка).
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