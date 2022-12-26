Армения хочет возродить аэропорт Горис

Власти Армении задумались о восстановлении аэропорт Горис. Результаты исследования покажут, во сколько обойдется этот проект и как скоро может быть открыт аэропорт.

В Сюникской области может возобновить работу аэропорт, об этом проинформировали в министерстве территориального развития и инфраструктур Армении.

"Сообщаем, что министерство осуществляет предварительное исследование по вопросу перезапуска аэропорта Гориса, в том числе касательно восстановления здания и взлетно-посадочной полосы"

– ведомство

Когда исследования будут завершены, специалисты смогут оценить возможную стоимость проекта и назвать примерные сроки работ по восстановлению авиагавани, расположенной неподалеку от села Хот.

Аэропорт Горис функционировал с 1977 по 1991 год. Он принимал рейсы из Еревана.