Армянский хавбек российского клуба может перебраться во Францию

Опубликовано: 20:26, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во Франции. Хавбек сборной Армении является одной из целей "Марселя" на летнее трансферное окно.

Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян может перебраться во Францию. Интерес к 22-летнему хавбеку проявляет "Марсель", передает Sport24.

Согласно предварительным данным, в услугах Сперцяна также заинтересованы итальянские "Милан" и "Фиорентина".

По информации источника, все три клуба готовы заплатить за полузащитника не более 14 млн евро с учетом бонусов.

Статистика

В текущем сезоне Сперцян провел за "Краснодар" 22 матча в чемпионате России. На счету хавбека 9 голов и 9 результативных передач.