"Алания" потерпела разгромное поражение от "Химок"

В понедельник прошел матч 19-го тура Первой лиги между "Аланией" и подмосковными "Химками". Игра завершилась уверенной победой гостевой команды.

В Грозном завершилась встреча 19-го тура Первой лиги по футболу (ФНЛ) между владикавказской "Аланией" и подмосковными "Химками".

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник "Химок" Александр Руденко. На 40-й минуте "Алания" сумела отыграться благодаря точному удару нападающего Ислама Машукова. На 52-й минуте полузащитник Хетаг Хосонов снова вывел гостей вперед. На 61-й минуте хавбек Аршак Корян увеличил преимущество подмосковной команды до двух мячей, а на 70-й минуте Руденко оформил дубль, установив тем самым окончательный результат – 4:1 в пользу "Химок".

Турнирная таблица

Обыграв "Аланию", "Химки" набрали 35 очков и догнали "Тюмень", имеющую в своем активе такое же количество очков. Возглавляет турнирную таблицу махачкалинское "Динамо", набравшее 37 очков. В топ-5 также входят "Акрон" (34 очка) и тульский "Арсенал" (32 очка). "Алания" с 31 очком располагается на 6-й строчке.