Акция "Сохраним лес" снова проходит в Северной Осетии

Опубликовано: 2:12, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Леса Северной Осетии пополнятся более чем 11 тыс новых деревьев в ходе акции под названием "Сохраним лес". В текущем году в республике будут сажать дуб и орех.

Акция "Сохраним лес" будет проходить в ближайшее время в Северной Осетии. Ее анонсировали в Минприроды региона.

"В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" в Северной Осетии высадят более 11 тыс деревьев. Осенью 2023 года в Северной Осетии высадят 11 380 саженцев дуба красного и ореха грецкого"

– министерство

Мероприятия стартуют уже 23 октября. Высадка деревьев будет продолжаться до ноября.

Деревья будут сажать в общей сложности свыше 2 тыс участников. Состав участников акции будет довольно широк. К ней присоединятся чиновники, представители различных общественных организаций, сотрудники СМИ и волонтеры.