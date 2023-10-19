Акция "Сохраним лес" снова проходит в Северной Осетии

Леса Северной Осетии пополнятся более чем 11 тыс новых деревьев в ходе акции под названием "Сохраним лес". В текущем году в республике будут сажать дуб и орех.
Акция "Сохраним лес" будет проходить в ближайшее время в Северной Осетии. Ее анонсировали в Минприроды региона.
"В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" в Северной Осетии высадят более 11 тыс деревьев. Осенью 2023 года в Северной Осетии высадят 11 380 саженцев дуба красного и ореха грецкого"
– министерство
Мероприятия стартуют уже 23 октября. Высадка деревьев будет продолжаться до ноября.
Деревья будут сажать в общей сложности свыше 2 тыс участников. Состав участников акции будет довольно широк. К ней присоединятся чиновники, представители различных общественных организаций, сотрудники СМИ и волонтеры.