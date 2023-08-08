Айк Марутян решил снова побороться за пост мэра Еревана

Опубликовано: 11:48, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: муниципалитет Еревана

Бывший мэр Еревана Айк Марутян выступил с обращением в одной из соцсетей, объявив о том, что он планирует принять участие в выборах Совета старейшин столицы, и призвал ереванцев поддержать его кандидатуру.

Бывший мэр Еревана Айк Марутян, который потерял свой пост градоначальника после того, как недоверие ему выразили 44 из 54 членов Совета старейшин армянской столицы, примет участие в выборах Совета старейшин столицы, сообщил он в видеообращении в одной из соцсетей.

Ереван должен процветать, а для этого общество должно выйти из апатии. И это нужно не только ему, но и всем тем, кто любит свой город и страну, отметил экс-мэр, передает Sputnik Армения.

"Если этого не сделаем мы, то это сделают люди, которые руководствуются только своими и групповыми интересами, которым наплевать - причем не только в переносном, но и прямом смысле - на людей, народ и интересы государства. Поэтому я заявляю, что вместе со своей командой приму участие в выборах Совета старейшин Еревана"

- Айк Марутян

Марутян также посетовал, что у него нет больших денег, своих олигархов и СМИ, а также административных рычагов. Единственное его богатство - это сами ереванцы.

Напомним, как раньше сообщал "Вестник Кавказа", первым "звоночком" к отставке мэра стала пандемия коронавируса, с которой он не организовал должную работу еще в августе 2020 года. Еще тогда работой Марутяна очень недоволен оказался и глава правительства Никол Пашинян.

Масла в огонь подлило и то, что в декабре 2020 года Марутян вышел из партии Пашиняна "Гражданский договор", в его адрес звучали упреки в том, что он "недостаточно борется с коррупцией" и "порвал все связи с фракцией". В результате в ходе голосования Совета старейшин столицы 22 декабря 2021 года большинством голосов Марутян был отстранен от должности, его пост занял Грачья Саркисян.