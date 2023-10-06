63% жителей Франции против политики страны в отношении Азербайджана

Французский канал BFM TV провел опрос населения, в котором спрашивал, как граждане относятся к тому, что страна вмешивается в дела Азербайджана. В результате опроса выяснилось, что 63% французов не поддерживают позицию правительства по Карабаху и его планам "защитить" Армению. При этом, часть ответивших вовсе не была осведомлена о происходящем во внешней политике Франции.
38% опрошенных не хотят, чтобы Франция участвовала в армяно-азербайджанском урегулировании. 25% не смогли ответить на заданный вопрос.
Но были и те, кто выразил поддержку правительству. 6% ответивших оказались не только за то, чтобы Франция вмешалась в дела Азербайджана, но и согласились с идеей о "защите" Армении.
30% французов выбрали вариант ввести санкции против Азербайджана без военного вмешательства.
Вероятно, что эти два пункта выбрали французы с армянскими корнями и их окружение.