В Грузию из Израиля за три недели приехали 15 тыс человек

Число людей, которые приехали в Грузию из Израиля за последние три недели, достигло 15 тыс. Из них только 10% граждане Грузии.

Количество приехавших граждан из Израиля в Грузию за последние 24 дня выросло до 15 тыс. Из них граждан Грузии всего 1,5 тыс. Такие данные озвучил посол республики в Израиле Лаша Жвания. Отмечается, что посчитать точное количество людей с двойным гражданством не удается.

По словам посла, многие люди находятся в стрессовом состоянии из-за того, что им пришлось пережить, находясь на территории Израиля.

"Очень сложно перенести все это. Когда ты ночью из-за воздушной тревоги просыпаешься пять-шесть раз, и у тебя нет сна, естественно, человек это не выдерживает"

– Лаша Жвания

Жвания дал совет всем, кто находится в тяжелом психическом состоянии переехать в центральную часть Израиля или же вернуться в Грузию.

Ранее посол Грузии в Израиле отмечал, что обращений от граждан республики с просьбой уехать из Израиля становится все меньше.