Азербайджан ускоряет иранский маршрут Зангезурского коридора

Правительство Азербайджана выделило дополнительные $8 млн на строительство дороги к границе с Ираном и мост через реку Араз. Указ об этом был подписан сегодня президентом республики.

Власти Азербайджанской Республики приняли решение об увеличении бюджета на реализацию проекта по строительству магистрали к границе с Ираном в Зангиланском районе и моста через реку Араз - частей Зангезурского коридора.. Такое распоряжение было подписано сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и опубликовано на его официальной странице.

Отмечается, что на продолжение возведения дороги и моста Государственному агентству автомобильных дорог выделено 15 млн манатов, это $8,5 млн по нынешнему курсу.

Ранее говорилось о том, что возведение автомагистрали Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд завершено на 80%. Часть дороги будет шестиполосной, остальная часть состоит из четырех полос. Общая протяженность дорожного полотна составит 123,5 км.