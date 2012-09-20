Договор о военной базе РФ в Армении - полный текст

В Армении действует российская военная база численностью 4 тыс человек. Договор о базе в Армении заключен до 2044 года и не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Ниже можно найти полный текст договора России и Армении.

102-я российская военная база дислоцируется в Армении в городе Гюмри. Ее численность - 4 тыс человек. В июле 2001 года 102-я военная база вошла в состав Объединенной Группировки войск (сил) ВС РФ и РА. В настоящее время договор о базе РФ в Армении действует до 2044 года.

Между Россией и Арменией действует договор о российской военной базе на территории Республики Армения. Документ содержит 27 статей. Впоследствии в договор были внесены изменения, текст документа публикуется с учетом этих изменений.

Текст договора о военной базе РФ в Армении

Российская Федерация и Республика Армения, именуемые далее Сторонами, считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между ними отвечает коренным интересам народов обоих государств и служит делу мира и безопасности, отмечая значение Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, от 21 августа 1992 года, руководствуясь обоюдным стремлением к защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации и Республики Армения, признавая, что нахождение на территории Республики Армения российской военной базы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, Устава Содружества Независимых Государств и Договора о коллективной безопасности, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Договора следующие термины означают:

1. "Российская военная база" - воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированные на выделенных Республикой Армения участках ее территории с четко обозначенными и согласованными между Сторонами границами.

2. "Воинское формирование российской военной базы" ("воинское формирование") - соединение, часть, подразделение, предприятие, учреждение и иное формирование Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированное на территории Республики Армения и входящее в состав российской военной базы.

3. "Лица, входящие в состав российской военной базы":

а) военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящие военную службу на российской военной базе;

б) гражданский персонал - граждане Российской Федерации, работающие на российской военной базе;

в) лица, командированные Российской Стороной на российскую военную базу.

4. "Члены семей лиц, входящих в состав российской военной базы" - супруги, дети, родители, а также другие лица, находящиеся на иждивении лиц, входящих в состав российской военной базы.

5. "Компетентные органы":

для Республики Армения - суды, органы прокуратуры, внутренних дел и национальной безопасности, органы дознания Министерства обороны Республики Армения, другие административные органы, в компетенции которых находятся вопросы, регулируемые настоящим Договором;

для Российской Федерации - военные суды и органы военной прокуратуры, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, создаваемые для обслуживания воинских формирований, а также военные коменданты, командиры воинских частей (как органы дознания), находящиеся на российской военной базе.

6. "Орган управления российской военной базы" - официальный представитель российского военного командования на территории Республики Армения, в оперативном подчинении которого находится российская военная база, а также соединения, части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, указанные в статье 18 настоящего Договора.

7. "Движимое имущество" - штатное и табельное имущество, находящееся в пользовании российской военной базы, включая все виды вооружения, боеприпасов, боевой и другой техники, материально-технических средств.

8. "Недвижимое имущество" - расположенные на территории российской военной базы здания и сооружения, коммуникации и другие объекты инфраструктуры, предназначенные для обеспечения ее функционирования.

Статья 2

Воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения, в течение 1995 года преобразуются в российскую военную базу на территории Республики Армения.

Статья 3

Российская военная база выполняет задачи, вытекающие из соответствующих договоренностей Сторон.

Российская военная база в период ее пребывания на территории Республики Армения кроме функций по защите интересов Российской Федерации обеспечивает совместно с Вооруженными Силами Республики Армения безопасность Республики Армения.

Для достижения указанных целей Российская Сторона осуществляет содействие в обеспечении Республики Армения современным и совместимым вооружением, военной (специальной) техникой.

Применение воинских формирований российской военной базы осуществляется на основе взаимных договоренностей Сторон, Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года и в соответствии с законодательством Сторон.

(Статья в редакции, введенной в действие с 6 июля 2012 года Международным протоколом от 20 августа 2010 года N5)

Статья 4

Статус российской военной базы определяется настоящим Договором и Протоколом N1, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 5

Российская военная база размещается в районах и пунктах, определенных отдельным соглашением Сторон.

Условия пользования участками для размещения и функционирования российской военной базы с расположенным на них недвижимым имуществом, а также размеры и границы этих участков определяются отдельными соглашениями Сторон.

Статья 6

Российская Сторона имеет право проводить реконструкцию находящихся в ее пользовании объектов и осуществлять на выделенной территории капитальное строительство. Проведение таких работ согласовывается с Армянской Стороной.

Право собственности на объекты, возведенные на российской военной базе, после подписания настоящего Договора принадлежит Стороне, осуществившей финансирование их строительства.

Армянская Сторона сохраняет за российской военной базой право пользования жилищным фондом, занимаемым лицами, входящими состав Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения на момент подписания настоящего Договора, расположенным как на территории базы, так и вне ее, в порядке и на условиях, определяемых отдельным соглашением.

Статья 7

Движимое имущество воинских формирований российской военной базы по окончании срока их пребывания в Республике Армения используется по взаимному согласованию Сторон, за исключением имущества, приобретенного этими формированиями за счет средств Российской Федерации после подписания настоящего Договора.

Статья 8

Управление российской военной базой на территории Республики Армения осуществляется соответствующим органом управления Вооруженных Сил Российской Федерации.

Орган управления российской военной базы в своей деятельности по вопросам организации оперативной и боевой подготовки воинских формирований базы, их материально-технического обеспечения, оказания лицам, входящим в состав российской военной базы, и членам семей этих лиц культурных, медицинских, торговых, бытовых и коммунальных услуг взаимодействует с Министерством обороны Республики Армения, другими ведомствами.

Статья 9

Стороны всячески содействуют поддержанию доброжелательных отношений между населением, государственными органами и общественными организациями Республики Армения и российской военной базой, лицами, входящими в ее состав, и членами семей этих лиц.

Российская военная база, лица, входящие в состав базы, а также члены семей этих лиц уважают суверенитет, соблюдают законодательство Республики Армения, не вмешиваются в ее внутренние дела.

Армянская Сторона уважает статус и правовое положение российской военной базы, лиц, входящих в ее состав, и членов семей этих лиц.

Статья 10

Военнослужащие российской военной базы носят установленную для них форму одежды и табельное оружие.

Табельное оружие применяется военнослужащими российской военной базы при исполнении обязанностей военной службы в соответствии с порядком, установленным общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации.

Порядок применения оружия в иных случаях - вне территории российской военной базы определяется отдельным соглашением Сторон.

Армянская Сторона признает действующие в Российской Федерации документы, удостоверяющие личность лиц, входящих в состав российской военной базы, и членов семей этих лиц.

Статья 11

Российская военная база осуществляет на занимаемой ею территории меры по обеспечению безопасности лиц, входящих в ее состав, и членов семей этих лиц, охране движимого и недвижимого имущества.

Вне российской военной базы эти меры осуществляются по взаимному согласованию Сторон и в соответствии с законодательством Республики Армения.

Статья 12

Порядок организации и обеспечения связи с российской военной базой определяется Протоколом N2, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 13

Организация оперативной, боевой подготовки и внутренней службы воинских формирований российской военной базы, порядок ее комплектования военнослужащими и гражданским персоналом, а также обеспечение базы вооружением, военной техникой и другими материальными средствами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашениями Сторон. Общая численность личного состава, количество вооружения и техники определяются Сторонами по согласованию.

В целях обеспечения российской военной базы обычными вооружениями и техникой, ограничиваемыми Договором об обычных вооруженных силах в Европе, Стороны согласуют порядок перераспределения их максимальных уровней для наличия таких вооружений. Такое перераспределение регулируется Протоколом N3, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 14

Организация взаимодействия Сторон при инспектировании воинских формирований российской военной базы на территории Республики Армения в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом по мерам укрепления доверия и безопасности 1992 года определяется отдельным соглашением.

Статья 15

Боевая подготовка воинских формирований российской военной базы осуществляется на выделенных базе территориях. За пределами выделенных территорий боевая подготовка осуществляется по планам, которые ежегодно согласовываются между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Армения.

Российская военная база принимает все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности и предотвращению нанесения ущерба территории, объектам и населению Республики Армения. Российская Сторона несет ответственность за соблюдение воинскими формированиями военной базы норм экологической безопасности на территории Республика Армения.

В случае претензий со стороны Республики Армения, касающихся экологического ущерба, нанесенного воинскими формированиями российской военной базы, вопрос рассматривается Смешанной комиссией, образованной в соответствии со статьей 21 Договора.

Статья 16

Российская военная база осуществляет свою деятельность с соблюдением мер по сохранению культурных, исторических объектов и природных ресурсов Республики Армения.

Статья 17

Армянская Сторона не препятствует осуществлению полетов над своей территорией летательных аппаратов в интересах российской военной базы по заранее поданным заявкам.

Полеты могут выполняться по маршрутам, а также в зонах, районах, согласованных органом управления российской военной базы с Министерством обороны Республики Армения.

Статья 18

Армянская Сторона обеспечивает пересечение государственной границы Республики Армения воинскими формированиями российской военной базы.

Армянская Сторона всемерно содействует пропуску грузов, следующих в адрес российской военной базы и в обратном направлении по путям сообщения и в воздушном пространстве Республики Армения, обеспечивая их сохранность на своей территории. Особый режим таможенного контроля указанных грузов определяется отдельным соглашением Сторон.

В случае стихийных бедствий на территории Республики Армения и возникновения угрозы безопасности Сторон Армянская Сторона обеспечивает пропуск через свою государственную границу подразделений, частей Вооруженных Сил Российской Федерации и мобилизационных ресурсов с использованием существующих коммуникаций Республики Армения по заявке Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Решение о вводе на территорию Республики Армения воинских формирований, не входящих в состав российской военной базы, принимается совместно и по согласованию Сторон.

Статья 19

Финансовое обеспечение российской военной базы на территории Республики Армения осуществляет Российская Федерация.

Часть расходов на содержание российской военной базы несет Республика Армения.

Виды и размеры расходов на содержание базы, порядок ее финансирования, обеспечения материальными средствами и взаиморасчетов между Сторонами определяются отдельным соглашением.

Статья 20

Армянская Сторона обеспечивает снабжение российской военной базы электроэнергией, водой и другими видами коммунально-бытового обслуживания по нормам снабжения Вооруженных Сил Республики Армения и в размерах, необходимых для обеспечения жизнедеятельности базы.

Статья 21

Для разрешения спорных вопросов, связанных с толкованием и применением настоящего Договора, создается Смешанная комиссия, в состав которой каждая из Сторон назначает своих представителей.

Смешанная комиссия действует на основании правил, утверждаемых совместно внешнеполитическими ведомствами Сторон.

Местом пребывания Смешанной комиссии определяется г.Ереван.

В случае, если Смешанная комиссия не может разрешить переданный на ее рассмотрение вопрос, этот вопрос решается по дипломатическим каналам.

Статья 22

В случае привлечения граждан Республики Армения для работы по найму на российской военной базе оплата их труда производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

Члены семей лиц, входящих в состав российской военной базы, могут работать по найму на предприятиях, в учреждениях и организациях Республики Армения, при этом к ним применяется трудовое законодательство Республики Армения.

Время этой работы засчитывается указанным лицам в стаж, необходимый для пенсионного или иного обеспечения.

Отчисления в фонды Республики Армения (социальной защиты, занятости населения, медицинского страхования и другие) от всех видов оплаты труда лиц гражданского персонала, являющихся гражданами Республики Армения, а также взимание с них налогов производятся российской военной базой в порядке и в размерах, установленных законодательством Республики Армения.

Статья 23

Российская Сторона возмещает материальный ущерб Армянской Стороне, если он причинен действиями российской военной базы, отдельных лиц, входящих в ее состав, или членами семей этих лиц учреждениям, гражданам Армянской Стороны или гражданам третьих стран, находящимся на территории Республики Армения, в размерах, устанавливаемых Смешанной комиссией, или в судебном порядке.

Армянская Сторона возмещает материальный ущерб Российской Стороне, если он будет причинен российской военной базе, а также лицам, входящим в ее состав, или членам семей этих лиц, действиями или упущениями юридических лиц или граждан Республики Армения в размерах, устанавливаемых Смешанной комиссией, или в судебном порядке.

Статья 24

Российская Сторона не использует российскую военную базу для целей, не определенных настоящим Договором.

Статья 25

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с момента обмена Сторонами ратификационными грамотами.

Статья 26

Настоящий Договор действует в течение сорока девяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит письменно не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока действия настоящего Договора другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

Положения настоящего Договора могут быть пересмотрены по инициативе одной из Сторон и по взаимному согласию.

(Статья в редакции, введенной в действие с 6 июля 2012 года Международным протоколом от 20 августа 2010 года N5)

Статья 27

Если одна из Сторон заявит о своем намерении прекратить действие настоящего Договора, вопросы, связанные с ликвидацией российской военной базы, решаются Смешанной комиссией. Ликвидация российской военной базы должна быть закончена в согласованные между Сторонами сроки.

Совершено в Москве 16 марта 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Протокол к договору №1

Статья 1

Лица, входящие в состав российской военной базы, и члены семей этих лиц пересекают государственную границу Республики Армения по предъявлению документов, удостоверяющих их личность и принадлежность к российской военной базе, а их несовершеннолетние дети - по наличию записей в этих документах.

Армянская Сторона предоставляет этим лицам право перевозить через государственную границу Республики Армения личные вещи в соответствии с законодательством Республики Армения.

Лица, входящие в состав российской военной базы, и члены семей этих лиц могут свободно передвигаться на принадлежащих им транспортных средствах по путям сообщения общего пользования при соблюдении законодательства Республики Армения, а также пользоваться на территории Республики Армения транспортом общего пользования на тех же условиях, что и военнослужащие Вооруженных Сил Республики Армения и члены их семей.

Провоз грузов лиц, входящих в состав российской военной базы, и членов семей этих лиц всеми видами транспорта осуществляется по территории Республики Армения, а также в ее воздушном пространстве на тех же условиях, что и военнослужащих Вооруженных Сил Республики Армения и членов их семей.

Статья 2

Армянская Сторона сохраняет за лицами, входящими в состав российской военной базы, и членами семей этих лиц, лицами, уволенными в запас или отставку, а также вышедшими на пенсию, право собственности на принадлежащее им движимое и недвижимое имущество на тех же условиях, что и за военнослужащими Вооруженных Сил Республики Армения и членами их семей.

Этим лицам Армянская Сторона предоставляет возможность свободной продажи и вывоза принадлежащего им на праве собственности имущества или денежных средств, полученных от его реализации при выезде с территории Республики Армения на постоянное место жительства в другие страны, а также перевода принадлежащих им вкладов и активов. Это не распространяется на вывоз оружия, наркотиков, раритетов, исторических и культурных ценностей Республики Армения, запрещенных к вывозу ее законодательством.

Смешанная комиссия не реже одного раза в полгода уточняет перечень предметов, вывоз которых за пределы Республики Армения ограничен.

Статья 3

Армянская Сторона обеспечивает лицам, входящим в состав российской военной базы, и членам семей этих лиц право на получение образования в высших, средних и специальных учебных заведениях, прием в дошкольные детские учреждения и медицинское обеспечение на тех же условиях, что и военнослужащим Вооруженных Сил Республики Армения и членам их семей.

Для обеспечения потребностей российской военной базы Армянская Сторона предоставит возможность Российской Стороне создавать на территории Республики Армения общеобразовательные и дошкольные учреждения (школы, лицеи, детские сады, ясли и другие) Министерства обороны Российской Федерации. Порядок создания и деятельности таких учреждений определяется отдельным соглашением Сторон.

Статья 4

Лица, входящие в состав российской военной базы и члены семей этих лиц, а также лица, уволенные в запас или отставку, имеют право на тех же условиях, что и граждане Республики Армения приобретать необходимые для личного потребления товары и пользоваться услугами в соответствии с законодательством Республики Армения.

Статья 5

Армянская Сторона сохраняет за лицами, входящими в состав российской военной базы, и членами семей этих лиц жилую площадь вне территории базы для проживания в соответствии с законодательством Республики Армения, обеспечивая соответствующую регистрацию (прописку, вид на жительство или иную форму).

Статья 6

Лица, входящие в состав российской военной базы, и члены семей этих лиц могут пользоваться услугами почты и связи в соответствии с действующими в Республике Армения правилами.

Стороны осуществляют для лиц, входящих в состав российской военной базы, и членов семей этих лиц беспрепятственное перечисление денежных почтовых отправлений, в частности алиментов, денежного довольствия и заработной платы в обе стороны.

Статья 7

Российская военная база осуществляет контроль за надлежащим техническим состоянием принадлежащих ей транспортных средств и несет за это ответственность.

Частные транспортные средства предъявляются к техническому осмотру в соответствующий орган внутренних дел Республики Армения, а служебные транспортные средства проходят технический осмотр на российской военной базе.

Лица, входящие в состав российской военной базы, и члены семей этих лиц соблюдают действующие в Республике Армения правила дорожного движения, включая правила поведения на месте дорожно-транспортных происшествий и правила перевозки опасных грузов.

Действующие в Республике Армения нормативные акты о разрешении (лицензии) на право управления транспортным средством применяются в отношении лиц, входящих в состав российской военной базы, и членов семей этих лиц на тех же условиях, что и для граждан Республики Армения.

Решение об изъятии разрешений (лицензий) на управление транспортным средством, принадлежащим российской военной базе, принимается военной автомобильной инспекцией российской военной базы по заявлению властей Республики Армения.

Автомобильная техника российской военной базы имеет российские регистрационные номера и отличительные знаки.

Армянская Сторона признает водительские удостоверения, выданные Российской Стороной лицам, входящим в состав российской военной базы, и членам семей этих лиц.

Статья 8

Вопросы юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения, регулируются отдельным соглашением Сторон.

Статья 9

При аресте, задержании правоохранительными органами Республики Армения лиц, входящих в состав российской военной базы, членов семей этих лиц, а также при аресте, задержании граждан Республики Армения компетентными органами российской военной базы Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга.

При необходимости выполнения компетентными органами Республики Армения процессуальных, оперативно-розыскных действий на российской военной базе такие действия выполняются российскими компетентными органами по письменному обращению соответствующих органов Армянской Стороны.

Процессуальные действия с лицами, входящими в состав российской военной базы, и членами семей этих лиц, арестованными или задержанными компетентными органами Армянской Стороны, производятся только с участием представителей Российской Стороны.

Процессуальные действия с гражданами Республики Армения, арестованными или задержанными компетентными органами российской военной базы, производятся только с участием представителей Армянской Стороны.

В этих случаях арестованный, задержанный (равно как и обвиняемый, подсудимый) вправе пользоваться услугами адвоката, в том числе своей страны.

По просьбе Российской Стороны конвоирование, этапирование, содержание в следственных изоляторах арестованных российскими компетентными органами лиц на территории Республики Армения может производиться соответствующими компетентными органами Республики Армения.

По делам о преступлениях, совершенных лицами, входящими в состав российской военной базы, или членами семей этих лиц, которые подлежат рассмотрению судами Республики Армения, обвиняемый или компетентные органы российской военной базы могут просить о назначении защитника (в том числе российского адвоката) или давать доверенность защитнику.

Статья 10

На лиц, входящих в состав российской военной базы, а также членов семей этих лиц распространяется законодательство Республики Армения по предупреждению и борьбе с заразными болезнями человека и животных. В пределах российской военной базы могут применяться положения, действующие в Вооруженных Силах Российской Федерации, если при этом не возникает угроза здоровью населения обеих Сторон или животным и если эти положения не противоречат законодательству Республики Армения.

Орган управления российской военной базы и власти Республики Армения незамедлительно извещают друг друга о подозрении на наличие особо опасных инфекций, их вспышке и ходе их ликвидации, а также принимаемых в связи с этим мерах.

В случае необходимости проведения специальных мероприятий по охране здоровья лиц, входящих в состав российской военной базы, ее командование взаимодействует с соответствующими органами Республики Армения.

Российская военная база самостоятельно организует контроль качества продовольствия, медикаментов и иных товаров, ввозимых Российской Стороной в Республику Армения для нужд российской военной базы.

Протокол №2

Статья 1

Связь между органами (организациями) Российской Стороны и российской военной базой на территории Республики Армения организуется по арендуемым каналам связи государственной сети связи Республики Армения, а также с использованием средств радио-, радиорелейной, тропосферной и космической связи, принадлежащих Российской Стороне и находящихся на территории российской военной базы.

Обмен почтовыми отправлениями между Российской Стороной и российской военной базой осуществляется через станцию фельдъегерско-почтовой связи, находящуюся на территории российской военной базы.

Статья 2

Армянская Сторона по заявкам органа управления российской военной базы предоставляет в аренду каналы связи и другие средства связи государственной сети связи Республики Армения.

Аренда каналов государственной сети связи Республики Армения, используемых в интересах российской военной базы, прекращается по заявкам органа управления российской военной базы, направляемым Армянской Стороне не менее чем за 30 суток до момента прекращения аренды.

Расчеты за аренду каналов и средств связи производятся российской военной базой на договорной основе.

Статья 3

Стороны сохраняют действующий на момент заключения настоящего Договора режим работы средств, линий и сооружений связи, находящихся на территории Республики Армения и использующихся в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Изменение этого режима производится только по согласованию между соответствующими органами Сторон.

Статья 4

Технические условия на проектирование и строительство линий (объектов) связи, необходимых для организации связи между объектами российской военной базы, должны быть согласованы с Министерством связи Республики Армения.

Статья 5

Порядок использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, принадлежащих российской военной базе, определяется отдельным протоколом.

Протокол №3

Статья 1

В целях обеспечения российской военной базы, размещаемой на территории Республики Армения, обычными вооружениями и техникой Стороны согласились, что с соблюдением положений Соглашения о принципах и порядке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе установленные указанным Соглашением максимальные уровни для наличия обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе, изменяются следующим образом:

(А) установленные для Российской Федерации максимальные уровни для наличия обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе, увеличиваются (единиц):

- боевые танки, на 80 единиц, в том числе в регулярных частях на 80 единиц;

- боевые бронированные машины, на 160 единиц, в том числе в регулярных частях на 160 единиц, из них боевых машин пехоты и боевых машин с тяжелым вооружением, на 75 единиц;

- артиллерийские системы калибра 100 мм и выше на 85 единиц, в том числе в регулярных частях на 85 единиц;

В) установленные для Республики Армения максимальные уровни для наличия (обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе, уменьшаются (единиц):

- боевые танки, на 80 единиц, в том числе в регулярных частях на 80 единиц;

- боевые бронированные машины, на 160 единиц, в том числе в регулярных частях на 160 единиц, из них боевых машин пехоты и боевых машин с тяжелым вооружением, на 75 единиц;

- артиллерийские системы калибра 100 мм и выше, на 85 единиц, в том числе в регулярных частях на 85 единиц.

Статья 2

При соблюдении положений Соглашения о принципах и порядке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе Стороны имеют право по взаимному согласованию изменять свои максимальные уровни для наличия обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе.

Статья 3

Условия и порядок передачи обычных видов вооружений и техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе, одной Стороной другой Стороне будут установлены отдельными договоренностями.

Статья 4

В течение 15 дней после подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения Российская Сторона в соответствии с Соглашением о принципах и порядке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе предоставляет уведомление о намерении увеличить свои максимальные уровни для наличия обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе.

При наличии консенсуса заинтересованных государств - участников Соглашения о принципах и порядке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе Стороны в течение 15 дней представляют уведомления, предусмотренные пунктом 3 статьи VII Договора об обычных вооруженных силах в Европе всем государствам - участникам указанного Договора, а также, в случае необходимости, уведомления о корректировке нормы сокращения, как предусмотрено пунктом 8 статьи VIII Договора.