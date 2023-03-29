Азербайджан открыл долгожданное посольство в Израиле

Сегодня исторический день для отношений Азербайджана и Израиля - день официального открытия азербайджанской дипломатической миссии в Тель-Авиве. Чтобы засвидетельствовать значимость этого события для Баку, в столицу Еврейского государства прибыл с рабочим визитом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Церемонию открытия посольства Азербайджана в Израиле предварили переговоры Джейхуна Байрамова с главой МИД Еврейского государства Эли Коэном.
Переговоры Байрамова и Коэна
Эли Коэн в ходе переговоров подчеркнул, что само решение Баку об открытии дипломатической миссии в Тель-Авиве указывает на стратегический уровень контактов двух стран. Министр иностранных дел Израиля добавил, что Еврейское государство на протяжении всех трех десятилетий дипломатических отношений с Азербайджаном было удовлетворено двусторонним сотрудничеством.
Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил, что Баку и Тель-Авив строят свои связи на взаимном уважении и общности интересов. Он напомнил, что две страны много лет взаимодействуют в сфере военно-технического сотрудничества, в Азербайджане работают 140 предприятий из Израиля, причем бизнес-контакты охватывают множество сфер, от сельского хозяйства и управления водным ресурсами до науки, образования и культуры.
Глава МИД Азербайджана также подчеркнул заинтересованность Баку в стабильном мире и здоровом диалоге региональных игроков на Ближнем Востоке.
Какие задачи будет решать посольство Азербайджана в Израиле?
Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Израиле – очень важный этап в развитии двусторонних отношений.
"Часто с открытия посольств начинаются отношения двух стран, но у нас так получилось, что в силу определенных причин Азербайджан сделал этот шаг через 30 лет. Помимо политического измерения и символического измерения, естественно, посольство позволит Азербайджану постоянно присутствовать в Израиле на политическом и дипломатическом уровне, взаимодействовать более активно с израильской общественностью, со СМИ и НПО", - прежде всего сказал он.
"У Азербайджана есть значительная диаспора в Израиле, бывшие азербайджанские граждане, живущие теперь в Еврейском государстве. Есть масса вопросов, связанных с консульскими услугами, которые, к сожалению, раньше приходилось решать через наши посольства в соседних странах, что вызывало очень много неудобств. Теперь они будут решаться оперативно на месте. Также посольство поможет развитию туризма в Израиле, который и так пользуется спросом в Азербайджане", - сообщил Фарид Шафиев.
Что помогло открытию посольства Азербайджана в Израиле?
Председатель правления Центра анализа международных отношений обратил внимание на значимость внешнеполитического курса Израиля на налаживание связей с соседними странами для открытия посольства Азербайджана.
"Вопрос был достаточно сложный для Азербайджана, учитывая то положение дел, которое сложилось на Ближнем Востоке. Дипломатические отношения Баку и Тель-Авива всегда очень активно развивались и без посольства, но затем началась череда "Авраамических соглашений" Израиля с арабскими странами, которая значительно упростила открытие посольства", - пояснил он.
"В Израиле открылись дипмиссии многих арабских стран и в целом началось потепление отношений Еврейского государства с соседями по региону. Все это Азербайджан тоже учитывал, и когда весь комплекс арабо-израильских отношений стал демонстрировать позитивную динамику, вопрос открытия нашего посольства в Тель-Авиве был решен", - заключил Фарид Шафиев.
Визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова продлится с 29 по 30 марта, в его рамках запланировано проведение встреч Байрамова с высокопоставленными представителями Израиля.