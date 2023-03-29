Азербайджан открыл долгожданное посольство в Израиле

Опубликовано: 11:00, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД Израиля

Сегодня в Тель-Авиве проходит церемония официального открытия посольства Азербайджана в Израиле. Для участия в этом событии в Израиль прибыл глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Перед церемонией он провел переговоры с израильским коллегой Эли Коэном.

Сегодня исторический день для отношений Азербайджана и Израиля - день официального открытия азербайджанской дипломатической миссии в Тель-Авиве. Чтобы засвидетельствовать значимость этого события для Баку, в столицу Еврейского государства прибыл с рабочим визитом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Церемонию открытия посольства Азербайджана в Израиле предварили переговоры Джейхуна Байрамова с главой МИД Еврейского государства Эли Коэном.

Переговоры Байрамова и Коэна

Эли Коэн в ходе переговоров подчеркнул, что само решение Баку об открытии дипломатической миссии в Тель-Авиве указывает на стратегический уровень контактов двух стран. Министр иностранных дел Израиля добавил, что Еврейское государство на протяжении всех трех десятилетий дипломатических отношений с Азербайджаном было удовлетворено двусторонним сотрудничеством.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил, что Баку и Тель-Авив строят свои связи на взаимном уважении и общности интересов. Он напомнил, что две страны много лет взаимодействуют в сфере военно-технического сотрудничества, в Азербайджане работают 140 предприятий из Израиля, причем бизнес-контакты охватывают множество сфер, от сельского хозяйства и управления водным ресурсами до науки, образования и культуры.

Глава МИД Азербайджана также подчеркнул заинтересованность Баку в стабильном мире и здоровом диалоге региональных игроков на Ближнем Востоке.

Какие задачи будет решать посольство Азербайджана в Израиле?

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Израиле – очень важный этап в развитии двусторонних отношений.

"Часто с открытия посольств начинаются отношения двух стран, но у нас так получилось, что в силу определенных причин Азербайджан сделал этот шаг через 30 лет. Помимо политического измерения и символического измерения, естественно, посольство позволит Азербайджану постоянно присутствовать в Израиле на политическом и дипломатическом уровне, взаимодействовать более активно с израильской общественностью, со СМИ и НПО", - прежде всего сказал он.

"У Азербайджана есть значительная диаспора в Израиле, бывшие азербайджанские граждане, живущие теперь в Еврейском государстве. Есть масса вопросов, связанных с консульскими услугами, которые, к сожалению, раньше приходилось решать через наши посольства в соседних странах, что вызывало очень много неудобств. Теперь они будут решаться оперативно на месте. Также посольство поможет развитию туризма в Израиле, который и так пользуется спросом в Азербайджане", - сообщил Фарид Шафиев.

Что помогло открытию посольства Азербайджана в Израиле?

Председатель правления Центра анализа международных отношений обратил внимание на значимость внешнеполитического курса Израиля на налаживание связей с соседними странами для открытия посольства Азербайджана.

"Вопрос был достаточно сложный для Азербайджана, учитывая то положение дел, которое сложилось на Ближнем Востоке. Дипломатические отношения Баку и Тель-Авива всегда очень активно развивались и без посольства, но затем началась череда "Авраамических соглашений" Израиля с арабскими странами, которая значительно упростила открытие посольства", - пояснил он.

"В Израиле открылись дипмиссии многих арабских стран и в целом началось потепление отношений Еврейского государства с соседями по региону. Все это Азербайджан тоже учитывал, и когда весь комплекс арабо-израильских отношений стал демонстрировать позитивную динамику, вопрос открытия нашего посольства в Тель-Авиве был решен", - заключил Фарид Шафиев.

Визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова продлится с 29 по 30 марта, в его рамках запланировано проведение встреч Байрамова с высокопоставленными представителями Израиля.