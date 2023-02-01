СМИ: МАГАТЭ обеспокоено изменениями на ядерном объекте в Фордо

1 фев. 19:32

Иран внес изменения в конструкцию центрифуг в Фордо. В МАГАТЭ обеспокоены.

МАГАТЭ нашла на ядерном объекте в иранском Фордо изменения, о внесении которых Тегеран не предупредил агентство. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на конфиденциальный отчет, который оказался в его распоряжении.

Речь идет о двух каскадах центрифуг, на которых производится высокообогащенный (до 60%) уран.

Реакция главы МАГАТЭ

В отчете отмечается, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражает обеспокоенность в связи с действиями иранской стороны.

Беспокойство "евротройки"

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в ноябре прошлого года Британия, Германия и Франция выразили озабоченность в связи с решением иранских властей нарастить производство высокообогащенного урана в Фордо.