Сбер вложил деньги в крупнейший глэмпинг на Юге России

13 янв. 10:57

Сбер в Калмыкии профинансировал строительств глэмпинга в общественно-деловом, культурном и жилом комплексе "Город Шахмат", расположенном к юго-востоку от Элисты. Объем займа составил 25 млн рублей сроком на 3 года.

Глэмпинг будет состоять из 20 модульных блоков, объединенных в одно некапитальное строение, окруженное рекреационной общественной зоной. В шаговой доступности от него находятся несколько национальных музеев, пользующихся большой популярностью у гостей Калмыкии.

Проект реализовывается за счет собственных средств застройщика, финансирования Сбера и гранта Ростуризма. Это первая на Юге России сделка, когда грант Федерального агентства по туризму, направленный на возведение некапитальных строений усилен средствами банка.