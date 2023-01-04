АТОР запустила спецпроект об Узбекистане

4 янв. 10:49

Узбекистан стал для россиян одним из самых популярных туристических направлений среди стран СНГ на зимние праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России, на сайте которой запущен онлайн-проект "Добро пожаловать в Узбекистан".

Портал рассказывает о таких городах, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Фергана, Коканд, Карши, Заамин, Нукус, Муйнак, Шахрисабз и Наманган.

На сайте можно посмотреть фотографии главных достопримечательностей городов, почитать о традициях и культуре, а также посмотреть культурную программу, интересную туристам.

По данным АТОР, в основном на Новый Год россияне бронировали туры в Узбекистан продолжительностью от 3 до 7 дней: высокий спрос на Ташкент, Самарканд и Бухару.

"Популярность новогоднего Узбекистана объясняется его способностью удовлетворять важные запросы туристов из России к новогоднему отдыху. Узбекистан – это 4 часа на самолете из Москвы в Ташкент, тур с перелетом - 68 тыс рублей на человека и +10 градусов в январе", - говорится в сообщении.