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АТОР запустила спецпроект об Узбекистане

АТОР запустила спецпроект об Узбекистане

Узбекистан стал для россиян одним из самых популярных туристических направлений среди стран СНГ на зимние праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России, на сайте которой запущен онлайн-проект "Добро пожаловать в Узбекистан".

Портал рассказывает о таких городах, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Фергана, Коканд, Карши, Заамин, Нукус, Муйнак, Шахрисабз и Наманган.

На сайте можно посмотреть фотографии главных достопримечательностей городов, почитать о традициях и культуре, а также посмотреть культурную программу, интересную туристам.

По данным АТОР, в основном на Новый Год россияне бронировали туры в Узбекистан продолжительностью от 3 до 7 дней: высокий спрос на Ташкент, Самарканд и Бухару.

"Популярность новогоднего Узбекистана объясняется его способностью удовлетворять важные запросы туристов из России к новогоднему отдыху. Узбекистан – это 4 часа на самолете из Москвы в Ташкент, тур с перелетом - 68 тыс рублей на человека и +10 градусов в январе", - говорится в сообщении.

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