Абрау-Дюрсо станет новой точкой притяжения российских туристов

25 дек. 23:19

К 2030 году поток туристов в кубанский Абрау-Дюрсо планируют увеличить с 500 тыс до 1 млн человек, для чего создали мастер-план, который будет реализован совместно с инвесторами, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

На территории курорта планируют создать 14 новых объектов туристической инфраструктуры. Первые из них появятся уже в 2023 году. Также власти планируют проложить новый участок дороги, построить пирс для водного транспорта, и увеличить почти в три раза количество парковочных мест.

Уже до конца текущего 2022 года в Абрау-Дюрсо завершат строительство системы водоотведения и очистных сооружений, сообщил ранее вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.