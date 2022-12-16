Путину и Си есть о чем поговорить

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин до конца года проведут двусторонние переговоры. На встрече будут рассмотрены геополитические итоги 2022 года.

Если говорить о России, то год выдался нелегким. Спецоперация на Украине, санкции Запада и переориентация экспорта - все эти вызовы сохранятся и в следующем году. Для Си Цзиньпина этот год был не менее турбулентным. Президент Китая добился продления своей власти на третий срок, а в декабре отменил политику нулевой терпимости.

Переговоры Путина и Си, по данным газеты "Ведомости", будут проходить скорее всего в режиме видеоконференции. В этом году они уже два раза проводили очные переговоры - на Олимпиаде в Пекине в ферале и на саммите ШОС в Самарканде в сентябре.

Си Цзиньпина на Западе считают одним из немногих высокопоставленных союзников Путина на международной арене. Помимо очных встреч, два лидера в этом году провели ряд телефонных переговоров, чтобы подтвердить взаимные геополитические интересы, в том числе поделиться недовольством Евросоюзом и Соединенными Штатами.

Переизбрание Си - положительный знак для Кремля, так как Москва может рассчитывать на предсказуемость отношений с Пекином. И КНР, и РФ нацелены на укрепление связей. Несмотря на глобальные вызовы и угрозу санкций, и Путин, и Си дают понять, что их геостратегическое партнерство не подлежит сворачиванию.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин, декабрьские переговоры Путина и Си являются ожидаемыми. "Лидеры двух стран встречаются не реже раза в год. На таких переговорах Владимир Путин и Си Цзиньпин всегда обсуждают темы двусторонних отношений, причем самого широкого спектра, включая и политическое сотрудничество, и экономическое взаимодействие, и международную обстановку", - сказал он.

Александр Лукин подчеркнул, что, несмотря на все глобальные перемены 2022 года, подход Китая к России почти не изменился. "У нас по-прежнему дружественные отношения стратегического партнерства и взаимодействия в полном соответствии с договором 2001 года. В общем и целом Китай поддерживает российскую позицию практически по всем вопросам, а Россия – китайскую позицию. Поэтому особых изменений за год не было", - обратил внимание востоковед.

Вероятными темами переговоров могут стать дальнейшая координация в сфере торговли, энергетики и голосования в Совете Безопасности ООН, а также поддержка основных стратегических интересов друг друга — по Украине и Тайваню. Страны объединяет желание не допустить США в зону своих исторических и геополитических интересов.

Американские эксперты наблюдают осторожность в поведении Китая, который, не осуждая Россию, сохраняет торговые связи с США и ЕС.

"Китай очень осторожен, чтобы не критиковать Россию, хотя, насколько нам известно, он не поставляет России оружие и соблюдает западные санкции, потому что, очевидно, их экономические интересы гораздо ближе к Европе, США и Азии, чем к России. Однако решимость бороться с попытками Запада демократизировать мир — то, что они считают навязыванием им системы, которую они отвергают, — является для России и Китая очень сильной мотивацией держаться вместе", — сказала Анджела Стент, почетный профессор Джорджтаунского университета и старший советник его Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований в интервью изданию Newsweek.

В отличие от европейских стран, Китай продемонстрировал свою самостоятельность и правосубъектность. Несмотря на санкции, Китай хочет нарастить экономические связи с Россией. Неслучайно, как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимных политических советников в руководстве КНР, перед встречей с российским коллегой Си Цзиньпин поручил правительству наладить более прочные экономические связи с Москвой.