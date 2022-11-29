Грузия на 61% увеличила реэкспорт автомобилей в Таджикистан

29 ноя. 9:18

С начала года реэкспорт автомобилей из Грузии в Таджикистан вырос на 61,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе - сентябре 2022 года объем реэкспорта составил $8,7 млн, в Таджикистан было поставлено 1 470 автомобилей, за аналогичный период 2021 года - $5,4 млн, 760 автомобилей, следует из данных Национального статистического управления Грузии.

При этом суммарный реэкспорт автомобилей из Грузии за девять месяцев увеличился на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг $590,4 млн.