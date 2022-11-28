Аэропорт Минвод увеличит пропускную способность

28 ноя. 23:40

В Минеральных Водах до 2025 года планируют построить новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий, информирует пресс-служба Минераловодского городского округа.

Уточняется, что в настоящее время Главгосэкспретиза завершила изучение проекта нового терминала аэропорта и выдала положительное заключение.

"Пропускная способность нового терминала составит порядка 1000 человек в час, а к 2034 году она составит почти 2000 человек в час", - говорится в сообщении.

Площадь терминала - 30 тыс кв м. Светопрозрачный фасад здания обеспечит естественное освещение функциональных зон комплекса.